Пожар е възникнал в неожъната нива в Стара Загора
Снимка: Булфото, архив
Пожар е възникнал в неожъната нива зад магазин в Стара Загора, съобщиха от полицията. По първоначални данни сигналът е получен в 18:48 ч. Огънят е обхванал площ в южната част зад магазина.
На място работят три екипа на пожарната. Към момента пожарът е локализиран, а огнеборците продължават действията по окончателното му потушаване.
Няма пострадали хора. По информация на полицията към момента не са застрашени сгради или други постройки.
В края на миналия месец сериозен пожар възникна в база за отпадъци в Стара Загора, припомня БТА. В гасенето се включиха осем пожарни екипа, както и тежка верижна техника и водоноски на общинската администрация.
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