Пожар гори до магистрала „Тракия”

Пожар гори в непосредствена близост до магистрала „Тракия”, до платно в поска София при 135 километър. Пламъците са обхванали сухи треви и храсти. Получило се е сериозно задимяване, което обаче засега не намалява видимостта за пътуващи по магистралата, съобщава Нова телевизия.

На място има екипи на противопожарната служба и пътна полиция.

В непосредствена близост до мястото на пожара, в аварийната лента е спрял тежкотоварен камион заради спукана гума. В участъка шофьорите е необходимо да се движат със съобразена скорост.

