Пожар гори до метростанция "Вардар" в София

В София, близо до метростанция "Вардар", е възникнал пожар в жилищен блок.

На мястото са пристигнали два автомобила на пожарната, линейка и полицейски екип, информира "Фокус".

Към момента няма данни за пострадали. Причините за инцидента се изясняват.

