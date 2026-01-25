Пожар гори до метростанция "Вардар" в София
25.01.2026 / 12:19
Снимка Булфото
В София, близо до метростанция "Вардар", е възникнал пожар в жилищен блок.
На мястото са пристигнали два автомобила на пожарната, линейка и полицейски екип, информира "Фокус".
Към момента няма данни за пострадали. Причините за инцидента се изясняват.
