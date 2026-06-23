Пожар гори край АМ "Хемус" до Девня

Снимка: читател на Петел

Пожар гори край автомагистрала "Хемус" в района на Девня. За това алармира читател на Петел.

От снимка, изпратена до медията, се вижда гъст дим.

За момента няма официална информация какво точно гори и има ли пострадали.

Очаквайте подробности.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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