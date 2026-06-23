Пожар гори край АМ "Хемус" до Девня
23.06.2026 / 18:46 0
Снимка: читател на Петел
Пожар гори край автомагистрала "Хемус" в района на Девня. За това алармира читател на Петел.
От снимка, изпратена до медията, се вижда гъст дим.
За момента няма официална информация какво точно гори и има ли пострадали.
Очаквайте подробности.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!