Пожар гори в Рупите

Снимка Булфото

Пожарите започнаха да се връщат у нас.

Пожар избухна в местността Рупите, в близост до античния град Хераклея Синтика. Запалили са се сухи треви и храсти, но вятърът бързо е разпространил огъня в посока на археологическия обект, който се посещава от хиляди туристи.

Екипи на пожарната служба в Петрич, доброволци от аварийно-спасителния отряд на общината и местни хора са участвали в овладяването на огнената стихия.

Пожарът е локализиран, но на място ще останат дежурни групи за наблюдение.

Заради силния вятър и сухото време през последните два дни на територията на община Петрич са възникнали четири пожара, а най-вероятната причина е човешка небрежност. За щастие няма пострадали хора и къщи, но са нанесени щети на земеделска продукция и трайни насаждения, пише novini.bg.

