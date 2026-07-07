Пожар гори в депото за отпадъци край старозагорското село Ракитница

Снимка: Булфото, архив

Пожар гори в Регионалния център за управление на отпадъците край старозагорското село Ракитница. Сигналът за инцидента е подаден в 16:40 ч. Огънят е засегнал голяма площ. Това съобщават от Областната администрация на Стара Загора във фейсбук страницата си.

На място работят три екипа на пожарната. В гасителните действия се използват и водоноски на Община Стара Загора, както и специализирана техника на депото.

Към този момент няма опасност за близките населени места, добавят още от областната администрация.

РИОСВ има готовност да разположи подвижна станция за измерване на чистотата на въздуха при необходимост.

Областният управител на Стара Загора доц. д-р Калоян Дамянов следи развитието на ситуацията и е в постоянна координация с компетентните институции, уточняват още от областната администрация.

Редактор "Екип на Петел",

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