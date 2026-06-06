Пожар гори в зеленчуковата борса в Бургас
Снимка: Булфото, архив
Пожар е избухнал малко преди 14.00 ч. в зеленчуковата борса в Бургас, предава БНТ.
По първоначална информация огънят е тръгнал от камион, паркиран до халетата.
Два екипа на пожарната се борят с пламъците, за да не обхванат сградите в борсата.
Вятърът в района е силен, което затруднява работата на огнеборците.
Няма информация за пострадали хора.
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