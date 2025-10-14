Снимка: Булфото

Пожар горя в бившата поликлиника в смолянския квартал "Устово", предава БТА. На място пристигнаха екипи на пожарната и полицията. Горяха две от стаите в изоставената сграда, всичко наоколо бе обвито в пушек.

По първоначална информация пожарът е запален от клошар. Мъжът не е пострадал, казаха служители на пожарната, които бяха на място. Благодарение на бързата намеса на пожарникарите огънят беше загасен.

Двуетажната сграда се намира до Центъра за психично здраве и жилищен комплекс „Прогреси“. Цялата е обрасла с растителност. Построена е през 1958 г. с помощта на дарения и е била част от бившата окръжна болница.

