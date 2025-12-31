Пожар горя в къща и плевня в Смолян, има пострадал

Снимка: Булфото, архив

Пожар горя в къща и плевня в Смолян, предава БТА. Говорителят на полицията Елена Стоилова каза за агенцията, че сигналът е получен на тел. 112 в 11:40 ч.

Огънят е тръгнал от плевнята, като е обхванал впоследствие и къщата в квартал „Каптажа“.

В плевнята е имало животни и при опит да ги спаси е пострадал 82-годишен мъж.

По първоначални данни той е с 10-15 % изгаряния и е обгазен. Няма опасност за живота му. Транспортиран е в болница в Пловдив.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!