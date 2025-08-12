реклама

Пожар горя в района на старото военно училище във Велико Търново

12.08.2025 / 07:05 0

Снимка: Фейсбук, Даниел Панов

Пожар горя в района на старото военно училище във Велико Търново. 

Само за час и половина бе овладян и изгасен огънят, запален от човек в старите бракувани казарми. Извършителят е установен и задържан. Това написа във фейсбук кметът на старопрестолния град Даниел Панов.

Шест пожарни коли и 24 огнеборци са потушили пламъците. 

"Благодаря им за неуморната и професионална работа. Благодарност и на старши комисар Красимир Кръстев и главните инспектори Станко Лазов и Пламен Иванов, които винаги са на терен", написа още Даниел Панов.  

На мястото на пожара е бил и областният управител Юлия Мутафчиева.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама