Снимка: Фейсбук, Даниел Панов

Пожар горя в района на старото военно училище във Велико Търново.

Само за час и половина бе овладян и изгасен огънят, запален от човек в старите бракувани казарми. Извършителят е установен и задържан. Това написа във фейсбук кметът на старопрестолния град Даниел Панов.

Шест пожарни коли и 24 огнеборци са потушили пламъците.

"Благодаря им за неуморната и професионална работа. Благодарност и на старши комисар Красимир Кръстев и главните инспектори Станко Лазов и Пламен Иванов, които винаги са на терен", написа още Даниел Панов.

На мястото на пожара е бил и областният управител Юлия Мутафчиева.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!