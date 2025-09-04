Пожар избухна край Солун

снимка Булфото

Наземни и въздушни противопожарни екипи се борят с пожар, който избухна днес близо до град Солун в Северна Гърция, съобщава електронното издание на в. "Катимерини".

Според Пожарната служба 49 огнеборци с 20 превозни средства, както и пешеходен патрулен екип, действат на терен в района на село Хортиатис, а четири самолета и три хеликоптера разпръскват вода от въздуха.

Доброволци, строителни машини и общински цистерни с вода също помагат в гасенето на пожара.

Съобщение, изпратено чрез спешния номер 112, предупреждава жителите на района да следват инструкциите на властите, посочва още изданието.

Голям горски пожар е избухнал днес по обяд в гориста местност близо до селището Вриса в южната част на гръцкия остров Лесбос, съобщава електронното издание на в. „Катимерини“.

По информация на пожарните служби на остров Лесбос огнената стихия се е разпространила бързо, като в момента е разделена на два отделни фронта.

В гасенето на пожара към момента се включват десетки пожарникари, подкрепени от два самолета и четири хеликоптера, съобщават още от пожарната, предаде БТА.

