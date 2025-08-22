Пожар избухна край кюстендилско село
22.08.2025 / 17:32 0
снимка Булфото
Пожар избухна в землището на село Ябълково, община Кюстендил.
Това каза говорителят на Областната дирекция на МВР Кюстендил Катя Табачка.
На място са три екипа на пожарната.
Засега няма опасност за населението и близкото село.
"Огънят е обхванал сухи треви и храсти", посочи Табачка, предаде факти.бг.
