Пожар избухна край кюстендилско село

снимка Булфото

Пожар избухна в землището на село Ябълково, община Кюстендил.

Това каза говорителят на Областната дирекция на МВР Кюстендил Катя Табачка.

На място са три екипа на пожарната.

Засега няма опасност за населението и близкото село.

"Огънят е обхванал сухи треви и храсти", посочи Табачка, предаде факти.бг.

