Пожар избухна на ферибот със 150 души в Италия

Булфото, илюстративна

Пожар избухна на ферибот със 150 пътници между италианските градове Палермо и Неапол. Огънят е бил потушен от екипажа, но е предизвикал повреди в плавателния съд.

Фериботът се е намирал в Залива на Неапол, северозападно от остров Капри, на около 15 мили от пристанището, когато избухнал пожар в машинното отделение. Той е бил потушен от екипажа и няма пострадали. Не се е наложила и евакуация на пътниците, които са останали на борда.

Пожарът обаче причинил повреда на двигателите, оставяйки кораба да се носи по течението. Капитанът му незабавно е подал сигнал за бедствие по радиото, активирайки аварийни процедури, а пристанищната администрация на Неапол е координирала спасителните операции. Два влекача, подпомогнати от два патрулни кораба на бреговата охрана, изтеглиха плавателния съд.

От специализирания сайт "Marittimienavi" уточняват, че морските власти ще започнат разследване, за да установят причината за инцидента. От профсъюза "Генерален съюз на труда "Море и пристанища" изразиха благодарност към екипажа, реагирал съобразно добрата си подготовка и опит при критични ситуации, предаде БНР.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!