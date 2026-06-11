Пожар избухна на петролен танкер край бреговете на Оман

Булфото, илюстративна

Пожар избухна на борда на петролен танкер край бреговете на Оман близо до Ормузкия проток в разгара на конфликта между САЩ и Иран, съобщи днес Британската агенция за морски търговски операции (UKMTO), цитирана от Ройтерс и Франс прес.

"Местните власти съобщиха за пожар, избухнал в машинното отделение на танкера. Не е подаден сигнал за пряко въздействие върху околната среда", съобщи агенцията, като уточни, че инцидентът се е случил на 21 морски мили североизточно от оманския град Сохар, предава БТА.

Вчера САЩ атакуваха край бреговете на Оман друг плавателен съд, който според Вашингтон е превозвал ирански петрол. При атаката бяха убити трима членове на екипажа.

Редактор "Екип на Петел",

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