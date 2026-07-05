Пожар избухна на тераса в жилищна сграда в Несебър
05.07.2026 / 13:20 0
Булфото
Два екипа на пожарната гасят пожар, избухнал на тераса на петия етаж в жилищна сграда в Несебър.
Към момента няма информация за пострадали хора, съобщиха от пожарната в Бургас, предаде Нова телевизия. След приключване на гасенето се очаква да станат ясни причините за инцидента.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!