Пожар избухна на тераса в жилищна сграда в Несебър

Булфото

Два екипа на пожарната гасят пожар, избухнал на тераса на петия етаж в жилищна сграда в Несебър.

Към момента няма информация за пострадали хора, съобщиха от пожарната в Бургас, предаде Нова телевизия. След приключване на гасенето се очаква да станат ясни причините за инцидента.

Редактор "Екип на Петел",

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