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Пожар избухна в Пирин планина над Разлог. Сигналът е подаден малко преди обяд. Огънят е обхванал горска територия, част от Национален парк „Пирин“.

Мястото е труднодостъпно и отдалечено, като до него не може да достигне специализирана техника. Над 20 души – огнеборци от Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Разлог и служители на Национален парк „Пирин“, се придвижват пеша към района.

Пожарът е низов, което ще улесни действията по локализирането му, предаде БНТ.

По първоначална информация причината за възникването му е мълния след силната буря, преминала снощи над Югозападна България. Към момента няма опасност за населени места или туристически обекти в близост, пише novini.bg.

При необходимост ще бъде включена и летателна техника, но на този етап това не се налага.

Редактор "Екип на Петел",

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