Пожар избухна в апартамент в столичния квартал „Люлин 5“

Снимка: Булфото, архив

Пожар пламна в апартамент в столичния квартал „Люлин 5”.

Жилището е на последния осми етаж на жилищната сграда, съобщиха очевидци за Нова телевизия.

Няма жертви или пострадали при инцидента. В района обаче е доста задимено.

На място са пристигнали два екипа на пожарната.

Полиция е блокирала паркинга около сградата. Причините за пожара се изясняват.

Редактор "Екип на Петел",

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