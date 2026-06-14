Пожар избухна в апартамент в столичния квартал „Люлин 5“
Снимка: Булфото, архив
Пожар пламна в апартамент в столичния квартал „Люлин 5”.
Жилището е на последния осми етаж на жилищната сграда, съобщиха очевидци за Нова телевизия.
Няма жертви или пострадали при инцидента. В района обаче е доста задимено.
На място са пристигнали два екипа на пожарната.
Полиция е блокирала паркинга около сградата. Причините за пожара се изясняват.
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