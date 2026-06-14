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Пожар избухна в апартамент в столичния квартал „Люлин 5“

14.06.2026 / 17:23 0

Снимка: Булфото, архив

Пожар пламна в апартамент в столичния квартал „Люлин 5”. 

Жилището е на последния осми етаж на жилищната сграда, съобщиха очевидци за Нова телевизия. 

Няма жертви или пострадали при инцидента. В района обаче е доста задимено.

На място са пристигнали два екипа на пожарната. 

Полиция е блокирала паркинга около сградата. Причините за пожара се изясняват. 

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Редактор "Екип на Петел",

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