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Пожар избухна в лавандулова нива край Гурково

29.06.2026 / 21:02 0

Снимка: Булфото, архив

Пожар в изоставена лавандулова нива край Гурково вдигна на крак огнеборците тази вечер, предава БНТ. Сигналът за инцидента е подаден малко преди 20:00 ч., като на място веднага са изпратени два екипа.

​Към момента огънят е локализиран и няма опасност от по-нататъшно разрастване на пожара към близките райони. 

От пожарната напомнят, че с високите температури се увеличава и рискът от горски пожари. Властите призовават гражданите да бъдат изключително внимателни и да избягват боравенето с открит огън сред природата.

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Редактор "Екип на Петел",

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