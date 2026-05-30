Пожар избухна в склад за пластмаса край Стара Загора
Снимка: Фейсбук, Истината за Стара Загора
Гори склад за пластмаса край Стара Загора, предаде БГНЕС.
Четири екипа на пожарната гасят пластмасови отпадъци в открит склад срещу гробищния парк на Стара Загора, по пътя за село Хрищени.
Сигналът за инцидента е подаден днес малко след 16:00 ч.
Към момента няма данни за пострадали хора.
Ситуацията е под контрол и липсва опасност от разрастване на огъня.
