Пожар избухна в столичния квартал "Младост"

Булфото, архив

Сухи треви горят в столичния район "Младост". Това съобщиха от ГД Пожарна безопасност и защита на населението.

Сигналът е получен в 16:24 часа, предаде "Фокус".

Два екипа на пожарната се борят с огъня.

