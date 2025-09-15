Пожар избухна в столичния квартал "Младост"
15.09.2025 / 18:03 0
Булфото, архив
Сухи треви горят в столичния район "Младост". Това съобщиха от ГД Пожарна безопасност и защита на населението.
Сигналът е получен в 16:24 часа, предаде "Фокус".
Два екипа на пожарната се борят с огъня.
