Пожар избухна в текстилна фабрика край Сливен

Булфото

В момента гори пожар в един от обектите на „Е. Миролио“ в индустриалната зона на Сливен, потвърдиха от Областната дирекция на МВР (ОД на МВР).

На място работят екипи на пожарната. Към момента няма информация за причините за инцидента и за щетите, предаде БТА.

На 16 август беше потушен пожар в производствено помещение на завод „Е. Миролио“ ЕАД – Сливен. Огънят е тръгнал от късо съединение в климатично тяло. Благодарение на бързата реакция на два екипа пожарникари са спасени сградата и 80 машини и съоръжения. Унищожени са компютърна техника, мебели и дограма. Сред щетите са и около 2000 кв. м опушени стени.

