Пожар избухна в цех на пернишко предприятие

15.10.2025 / 13:30 0

Булфото

Пожар е възникнал в шредерен цех на пернишкото предприятие "Стомана Индъстри", съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

По първоначална информация огънят е тръгнал от самозапалване на стружки. На място са екипи на "Пожарна безопасност и защита на населението", противопожарен автомобил на предприятието и полицейски служители. 

Гасенето на пожара продължава, предаде БТА.

Няма данни за пострадали хора и опасност за съседните цехове, допълниха от полицията.

 

