Пожар избухна заради забравен котлон в апартамент в София

Снимка: Булфото

Апартамент в жилищен блок в квартал "Крива река" на София горя днес на обяд, предаде БГНЕС.

На място пристигнаха 2 пожарни и линейка, а полицията отцепи района.

Пострадали няма.

В апартамента живее възрастна жена, а пожарът е причинен от забравен работещ котлон с тиган на печката.

Пожарът вече е изгасен.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!