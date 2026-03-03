Пожар избузхна след атака с два дрона срещу американското посолство в Рияд

Кадър Х

Военният конфликт в Близкия изток продължава с пълна сила.

Ранно във вторник атака с два дрона срещу американското посолство в Рияд предизвика малък пожар, съобщи говорител на Министерството на отбраната на Саудитска Арабия.

„По първоначални оценки посолството е била атакувано от два дрона. Атаката е довела до ограничен пожар и незначителни материални щети по сградата“, се казва в изявлението, след като свидетели съобщиха пред АФП, че са видели дим над сградата на дипломатическата мисия. Източник, близък до саудитската армия, каза при условие за анонимност, че саудитската противовъздушна отбрана е прихванала четири дрона, насочени към дипломатическия квартал на столицата по време на атаката, пише БГНЕС.

След инцидента посолството на САЩ издаде предупреждение гражданите да останат на безопасно място в Джеда, Рияд и Дахран.

Атаките се случват на фона на продължаваща кампания от ответни удари в Персийския залив, водена от Иран.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!