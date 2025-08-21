Пожар изпепели къща в село Церковски, мъж е с изгаряния втора степен

снимка ОДМВР Шумен

Пожар е избухнал в къща в карнобатското село Церковски, обитавана от 80-годишно семейство. Сградата е собственост на 48-годишната им дъщеря от село Крайници, община Дупница.

Огънят е потушен от екип на пожарната с трима огнеборци, но е унищожена покривната конструкция. Пострадал е бащата, който е получил изгаряния втора степен по ръцете и е транспортиран в УМБАЛ – Бургас.

По първоначални данни пожарът е причинен от неправилно боравене с газова бутилка. Работата по случая продължава под надзора на Районното управление в Карнобат, предаде БНР.

