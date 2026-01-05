Пожар изпепели къщата на младо семейство, докато очакват да се роди детето им

кадър: бТВ

Семейство с бременна в шестия месец млада жена остана на улицата, след като домът им изгоря след пожар по празниците. Инцидентът е от врачанското село Гложене, а причината е неизправен комин.

Добри хора вече се отзовават на молбата за помощ, но са нужни още средства.

Съпругът на бременната в шестия месец Беатрис пръв забелязва огъня в ранното утро на 29 декември.

Успява да събуди и родителите си, за да излязат навън. Останалото са голи стени.

Пострадалите благодарят, че са живи. С помощта на съседите, които ги приютили след бедствието, успели да спасят дрехи и документи. От пепелта се родило още добро.

И днес добри хора предлагаха помощ. Младото семейство вярва, че ще се отзоват още дарители, за да могат да стегнат имота и след три месеца да посрещнат в него новия живот, предаде бТВ.

