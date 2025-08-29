Пожар изпепели три къщи и седем стопански постройки в Сърница
Снимки: ОД МВР - Пазарджик
Пожар засегна жилищни и стопански постройки в района на Сърница. Огънят е избухнал в късния следобед вчера, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР - Пазарджик. Изгорели са три къщи и седем стопански постройки. Пожарът е засегнал и други три къщи, по които има частични щети.
За щастие няма пострадали хора. Пожарът е бил локализиран около 23 ч. Няма опасност днес огънят да се възобнови, съобщава БНТ.
Дежурна група от РУ на МВР – Велинград ще направи оглед на място.
Предстои да бъдат изяснени причините за инцидента, както и точният размер на щетите.
В гасенето са участвали екипи на пожарната от Велинград, Ракитово и Доспат, както и доброволци от местното формирование в Сърница – общо четири противопожарни екипа.
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!