Пожар изпепели три къщи и седем стопански постройки в Сърница

Снимки: ОД МВР - Пазарджик

Пожар засегна жилищни и стопански постройки в района на Сърница. Огънят е избухнал в късния следобед вчера, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР - Пазарджик. Изгорели са три къщи и седем стопански постройки. Пожарът е засегнал и други три къщи, по които има частични щети.

За щастие няма пострадали хора. Пожарът е бил локализиран около 23 ч. Няма опасност днес огънят да се възобнови, съобщава БНТ.

Дежурна група от РУ на МВР – Велинград ще направи оглед на място.

Предстои да бъдат изяснени причините за инцидента, както и точният размер на щетите.

В гасенето са участвали екипи на пожарната от Велинград, Ракитово и Доспат, както и доброволци от местното формирование в Сърница – общо четири противопожарни екипа.

