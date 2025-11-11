Пожар изпепели цех, жилище и автомобил край Варна

Булфото

В неделя, след 22:00 часа, в Районното управление на Провадия е подаден сигнал, от собственик на цех за производство на чехли, за възникнал пожар в село Блъсково. На място веднага са изпратени полицаи и три екипа на РДПБЗН, които са потушили пламъците.

Равносметката е: изгорял цех, машини за производство, жилищна постройка – прикрепена към производственото помещение и намиращ се наблизо лек автомобил, съобщават от ОДМВР-Варна.

Улики за престъпление не са открити до момента.

По случая е образувано досъдебно производство.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!