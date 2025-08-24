Пожар край „Петолъчката“ затрудни движението по главния път

Снимка Булфото

Пожар, възникнал в сухи треви и храсти в района на пътния възел "Петолъчката", предизвика бързата реакция на противопожарните служби и полицията днес следобед. Сигналът за инцидента е подаден преди около час.

Към мястото на произшествието незабавно са изпратени три противопожарни автомобила от регионалната служба, чиито екипи са започнали действия по локализиране и потушаване на пламъците.

Поради гъстото задимяване, което се разпростря над участък от главния път София-Бургас в района на пътния възел, се наложи намесата и на органите на реда. Служители от Районното управление на полицията в Стралджа са на място, за да регулират трафика и да оказват съдействие на пътуващите. Движението в района се осъществява с повишено внимание, като полицаите отклоняват водачите през по-слабо задимените участъци, за да се гарантира тяхната безопасност, пише tribune.bg.

Към момента няма информация за пострадали хора или за засегнати сгради. Причините за възникването на пожара тепърва ще се изясняват. Огнеборците продължават работата си по пълното ликвидиране на огъня и предотвратяване на неговото разпространение.

