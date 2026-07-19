Пожар край Симеоновград
Булфото
Снощи е възникнал пожар в района на Симеоновград, в посока с. Васил Левски. Огънят е обхванал около 280 декара сухи треви, храсти и лесонепригодна растителност.
След предприетите действия по овладяване на пожара той е локализиран и окончателно потушен рано тази сутрин. В гасенето са участвали пет екипа на РДПБЗН от Хасково, Симеоновград и Харманли, предаде "Фокус".
Няма данни за пострадали хора или за засегнати населени места.
Областният управител Тодор Иванов призовава гражданите да бъдат особено внимателни при боравене с открит огън и да спазват стриктно правилата за пожарна безопасност.
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