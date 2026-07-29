Пожар край жп линията София – Бургас

Снимка Пиксабей

Четири екипа на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ гасят пожар, обхванал сухи треви и храсти край железопътната линия София – Бургас в участъка между гарите Гавраилово и Чинтулово, съобщи за БТА главен инспектор Росен Георгиев, изпълняващ длъжността началник на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“, който участва в гасенето на огъня.

Огънят е обхванал участъци по протежение на железопътната линия.

По първоначална информация вероятните причини за възникването му са искри от преминаващ влак или умишлен палеж.

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Към момента няма данни за пострадали.

Екипите работят за локализиране на пожара. Причините за пожара се изясняват.

Редактор "Екип на Петел",

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