Пожар лумна докато унищожаваха фалшиви парфюми край "Дунав мост"

Пиксабей

Фалшиви парфюми са се самовъзпламенили по време на унищожаването им. Инцидентът е станал вчера по обяд в района на митнически склад край "Дунав мост" в Русе. На сигнала за пожара са се отзовали екипи на Първа и Втора РСПБЗН.

Огънят лумнал по време на механичното унищожаване на парфюмите на площ от около 120 кв.м., предаде БНТ.

Пожарът е бил локализиран от противопожарните екипи. Било е предотвратено разпространяването му към намиращите се в близост техника и материали. Според огнеборците най-вероятната причина за инцидента е самозапалване.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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