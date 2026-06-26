Пожар между Шумен и Нови пазар промени временно движението по АМ "Хемус"

Снимка: Булфото, архив

Заради пожар в сухи треви, възникнал в три огнища на автомагистрала "Хемус" между Шумен и Нови пазар, беше въведена временна организация на движението, като автомобилите бяха пренасочвани по път I-2 до ликвидиране на пламъците.

Пожарът е възникнал в сухи треви, няма нанесени материални загуби. Екипи на пожарната в Нови пазар и Шумен са били на място. Пламъците са ликвидирани и не е допуснато разпространението им, уточниха за БТА от пресцентъра на полицията в Шумен.

Пожарът се е разпростирал на площ около 200 кв.м. За погасяването му са използвани пет тона вода. Предполагаема причина за пожара е небрежност при боравене с открит огън. Не се изключва и вариант да е хвърлена незагасена цигара, допълниха от пресцентъра на ОДМВР.

Движението по автомагистрала "Хемус" между Шумен и Нови пазар вече е възстановено, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР.

Редактор "Екип на Петел",

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