Пожар на голям фронт гори близо до автомагистрала "Струма"

Булфото, архив

Пожар гори в района на село Генерал Тодоров, в близост до автомагистрала „Струма“, съобщиха от Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението".

В гасенето участват четири противопожарни автомобила от Сандански и един от Петрич, предаде БТА.

Пожарът е с голям фронт, като усилията на екипите са насочени към ограничаването на разпространението му, посочиха от пожарната.

По тяхна информация огънят все още не е достигнал землището на село Генерал Тодоров.

Към момента няма данни за засегнати жилищни сгради или пострадали хора. Действията по овладяване на пожара продължават.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!