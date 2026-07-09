Пожар на голям фронт гори близо до автомагистрала "Струма"
Булфото, архив
Пожар гори в района на село Генерал Тодоров, в близост до автомагистрала „Струма“, съобщиха от Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението".
В гасенето участват четири противопожарни автомобила от Сандански и един от Петрич, предаде БТА.
Пожарът е с голям фронт, като усилията на екипите са насочени към ограничаването на разпространението му, посочиха от пожарната.
По тяхна информация огънят все още не е достигнал землището на село Генерал Тодоров.
Към момента няма данни за засегнати жилищни сгради или пострадали хора. Действията по овладяване на пожара продължават.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!