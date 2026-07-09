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Пожар на голям фронт гори близо до автомагистрала "Струма"

09.07.2026 / 14:44 0

Булфото, архив

Пожар гори в района на село Генерал Тодоров, в близост до автомагистрала „Струма“, съобщиха от Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението".

В гасенето участват четири противопожарни автомобила от Сандански и един от Петрич, предаде БТА.

Пожарът е с голям фронт, като усилията на екипите са насочени към ограничаването на разпространението му, посочиха от пожарната.

По тяхна информация  огънят все още не е достигнал землището на село Генерал Тодоров.

Към момента няма данни за засегнати жилищни сгради или пострадали хора. Действията по овладяване на пожара продължават.

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