Пожар на строеж в София

Кадър Фейсбук, "Забелязано в София", М. Маринов

Пожар се запали около гаражи на новострояща се сграда в столицата.

Сигналът за огъня в района на "Симеоновско шосе" и "Филип Кутев" е получен от пожарната в 12:59 ч. днес, съобщиха за "По света и у нас" оттам.

Според очевидци най-вероятно се е запалила изолацията на гаражите.

Огънят е овладян, като за потушаването му на място работиха две пожарни.

Няма данни за пострадали или загинали.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!