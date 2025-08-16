реклама

Пожар обхвана около 20 имота в покрайнините на сливенското село Селиминово

16.08.2025 / 19:28 0

Снимка: Булфото

Пожар обхвана около 20 имота в покрайнините на сливенското село Селиминово този следобед. 

Изгорели са стопански постройки, градини и един товарен бус, съобщава БНТ. Спасени са домовете на хората.

Силният вятър е разпространил огъня в горния край на селото за минути. 

Според хората огънят е тръгнал от източния край и бързо е обхванал района, в който има много сухи треви и храсти. Няма пострадали хора. 

Вероятната причина е детска игра с огъня.

"Човешка небрежност. Деца са, но не ги знаем кои са", каза Тодор Тодоров, кмет на село Селиминово.

 

