Пожар остави десетки хиляди домакинства без ток в Берлин

Снимка: Пиксабей

Десетки хиляди домакинства останаха без електричество в Берлин, след като пожар повреди електрически кабели, а полицията подозира умишлен палеж.

Службите за спешна помощ бяха алармирани около 6:45 ч. местно време (07:45 българско), след като няколко кабела на мост в близост до електроцентрала в германската столица се възпламенили. Пожарникарите бързо потушили огъня, но около 45 000 домакинства и 2 200 фирми в югозападните райони на Берлин останаха без ток, съобщи операторът на електропреносната мрежа Stromnetz Berlin, предаде БГНЕС.

Говорителят на компанията Хенрик Бойстер заяви пред АФП, че екипите „постепенно се опитват да възстановят електрозахранването“, но кога токът ще бъде върнат навсякъде „все още не е ясно“.

Полицията съобщи, че около 160 служители са били изпратени на мястото в квартал Лихтерфелде и че се води разследване „по подозрение за палеж“. От властите предупредиха засегнатите жители, че отоплителните системи може да не работят, призоваха ги да пестят батерията на мобилните си телефони и да имат подръчни фенерчета.

Подобен случай имаше и през септември, когато пожар по електрически стълбове в Берлин предизвика мащабно прекъсване на тока. Тогава неназована анархистка група пое отговорност онлайн за палежа.

Германия е в състояние на повишена тревога за саботаж срещу критичната инфраструктура, включително от страна на външни фактори като Русия.

