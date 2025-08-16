Пожар пламна и над новия хлебозавод във Варна
Снимка: Ивайло Тодоров
Голям пожар гори и над новия хлебозавод във Варна.
Огънят е тръгнал от барбекю. Засегнати са и няколко необитаеми постройки, съобщават от ОД на МВР - Варна.
Засега не се съобщава за пламнали къщи в местността Сотира.
Огънят е обхванала и близката гора.
Според очевидци живеещите в близките вили веднага са реагирали и са успели да потушат част от пламъците, преди да дойде пожарната. Все още обаче не са загасени напълно.
Пожарен автомобил вече е на място, но се търсят начини да се стигне до огъня, който е в гората. Пламъците са променили посоката си и в момента гори в посока телевизионната кула.
Пожарът между Аксаково и Игнатиево вече е овладян, съобщават още от полицията.
