Пожар пламна в Несебър

снимка Булфото

Пожар гори в близост до аквапарка в Несебър, съобщиха от Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (РДПБЗН) – Бургас. Сигналът е подаден малко след 13:00 часа. Горят сухи треви и храсти.

Първоначално на място са изпратени два противопожарни автомобила от РСПБЗН – Несебър. Заради силния вятър огънят бързо се разпространил, което наложило включването на допълнителни екипи от Поморие и Бургас.

"Към момента няма данни за застрашени сгради или необходимост от евакуация", каза директорът на РДПБЗН – Бургас комисар Николай Николаев.

Гасенето продължава, предаде БТА.

