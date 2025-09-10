Снимка: Фейсбук, П. Кръстев

Пожар пламна в Плевен тази вечер.

Пламъците бушуват в пространство, намиращо се между блокове 412 и 414 в квартал "Дружба", съобщава glasnews.bg.

Кадри, заснети от граждани, показват, че горят треви.

Към момента няма повече подробности за случая.

