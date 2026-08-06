Пожар пламна в аптека в Пловдив

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Пожар пламна в аптека на бул. "Шести септември" в Пловдив тази сутрин, съобщиха от пресцентъра на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

Сигналът за пожара е подаден около 6:00 ч. На място са пристигнали четири екипа на пожарната.

Основната версия за възникването на пожара е късо съединение, информира БТА.

Редактор "Екип на Петел",

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