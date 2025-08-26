Пожар пламна в близост до пътя Кюстендил – Дупница

Снимка: Булфото

Пожар гори в нерегламентирано сметище в района на село Паничарево, община Бобов дол, каза за БТА говорителят на Областна дирекция на МВР - Кюстендил Катя Табачка.

Пожарът е в близост до пътя Кюстендил – Дупница. На място са три екипа на пожарната.

Подсигурена е фадрома и водоноска, както и доброволци от община Бобов дол, посочи Табачка.

