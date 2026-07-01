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Пожар пламна в хотелска стая в Банско след късо съединение, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Благоевград.

На 30 юни 2026 г. около 23:06 часа е получен сигнал за пожар в баня на хотел в град Банско.

Погасен е от екип на Регионалната служба за пожарна безопасност в Банско.

Нансени са щети по вентилатор, водопроводни тръби, водомер, опушени стени.

Вероятната причина за пожара е късо съединение, предаде "Дарик".

Не се съобщава за пострадали.

Редактор "Екип на Петел",

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