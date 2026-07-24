Пожар пламна в центъра на София
Пожар избухна тази вечер в центъра на София, в района на булевард „Васил Левски“ и пресечката с улица „Оборище“, съобщава Блиц, позовавайки се на читателски сигнал.
Според подадената към сайта информация, от мястото се издига гъст дим, като все още не е ясно какво точно гори. В района в момента се извършват ремонтни дейности в една от сградите, но към този момент няма официална информация дали пожарът е свързан с тях.
По информация на очевидци на място са изпратени два до три екипа на пожарната, както и полицейски патрули. Районът е обезопасен, а движението е затруднено.
Към момента причините за възникването на пожара не са известни. Няма и официална информация дали има пострадали хора.
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