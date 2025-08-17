Пожар се разгоря и край Габрово

снимка Булфото

Пожар гори във високата част на квартал "Пройновци" в Габрово.

Гори смесена гора, изгоряла е и част от поляна. На място има пожарни екипи с пожарни автомобили и водоноски.

Огънят е избухнал в късния следобед на неделния ден според живущи в квартала, съобщи БТА.

