Пожар спря движението по АМ „Марица“ край Свиленград

Снимка: Булфото

Пожар затвори за движение участъка от АМ „Марица” в района на Свиленград. В близост до аутобана горят сухи треви и растителност. Няма данни за сериозни материални щети, информира Нова телевизия.

Установени са три отделни огнища на пожара.

Силният вятър и високите температури затрудняват овладяването на стихията, а заради задимяването е ограничено движението в участъка между 94-я и 97-я километър.

Трафикът се пренасочва от пътен възел „Ново село“ по път Е-80 до път I-8 през пътен възел „Пъстрогор“.

Пожарната обстановка в Хасковска област остава усложнена. Екипи на пожарната се борят с огъня и на други места в областта, включително в село Клокотница, където са горели дворове на частни имоти заради приготвяне на зимнина.

