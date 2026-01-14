Пожар тази вечер в блок в Пловдив, пострада възрастно семейство

снимка: Булфото,архив

Евакуираха блок в Пловдив заради пожар. Пострада възрастно семейство. Инцидентът е станал в сряда вечер около 19:30 часа на бул. „Пещерско шосе“.

По информация на NOVA се е запалил апартамент, обитаван от възрастни мъж и жена. Пламъците са тръгнали от кухненското помещение на жилището. Наложило се е останалите обитатели в блока да бъдат евакуирани.

Кметът на район „Западен“ Тони Стойчева съобщи, че огънят е овладян, а мъжът и жената са с леки изгаряния. Семейството е изведено през терасата на апартамента си от пожарникарите. Откарани са в болница за преглед. Без опасност за живота са, уточнява още Стойчева.

Час след инцидента останалите живущи във входа се се прибрали обратно по домовете си. На място са били изпратени четири противопожарни автомобила.

