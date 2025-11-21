Пожар тази вечер в заведение в Благоевград

снимка,архив: Булфото

Пожар избухна тази вечер в заведение за хранене в Благоевград. На място са изпратени два екипа на пожарната, полиция и линейка. Няма информация за пострадали сред персонала и клиентите, които са напуснали заведението бързо.

Огънят, който вероятно е тръгнал от кухнята, вече е потушен от екипите на пожарната, предава БНТ.

Размера на щетите в заведението, което се намира на пешеходната алея водеща за парк Бачиново, предстои да бъде установен през следващите дни.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!