Пожар унищожи декари гора край наш град

Пожар изпепели 15 декара гора край Сливница. Огънят започва и свършва в едни полета със слънчогледи, като най-вероятно е почнал след поредната човешка небрежност.

Екип на пожарната беше на мястото, от което е тръгнал пожара. Всъщност това, че той тръгва сравнително далеч от Сливница в началото, прави пожара безопасен за населеното място.

Заради вятъра и ниската растителност обаче той бързо преминава върхово, и тогава вече става опасно и за част от къщите в града.

В ранния следобед се създаде малко по-тежка ситуация, тъй като бяха застрашени около десетина, 15 къщи, които са непосредствено близо до боровата гора.

Включиха се и пет цистерни с вода от община Сливница, както и три броя тежка техника от бетонов център, които също помогнаха в най-застрашената част около къщите.

Там имаше интензивно мокрене с вода, а пък пожарните екипи във вътрешността сваляха върховото горене, което се беше получило на моменти от силния вятър, и след като успяха да направят пожара низов, го локализираха.

Положението в момента е овладяно и само заради малки огнища вътре на неговата територия има постоянно присъствие на пожарникари.

В района опасност за населеното място вече няма, съобщи БНТ.

