Пожар унищожи исторически манастир в Италия

Пожар унищожи историческия манастир "Бернага" в Северна Италия, предадоха Франс прес и АНСА, като се позоваха на местните пожарникари, предава БТА.

Двадесет и две монахини са били евакуирани от горящата сграда.

Основан през 1628, манастирът в градчето Ла Валета Брианца е мястото, в което Карло Акутис, първият светец от поколението на милениалите, е получил първото си причастие.

Пожарът се е разразил вчера. Цялата сграда е опустошена. В пламъците са били унищожени безценни произведения на изкуството и ценни предмети, намирали се в сградата.

Според местните власти пожарът е бил предизвикан от късо съединение.

